В Германии традиционно очень разумно подошли к трансферам. Кто из этих ребят станет новой звездой, за которую клубы АПЛ отдадут десятки миллионов?
«Майнц» за два трансферных окна потерял двух ключевых центральных защитников (Ньяката и Сен-Юсте), так что норвежский деф из «Гента» призван заменить хоть одного.
20-летний хорватский нападающий ушёл из «Осиека» за скромные деньги из-за истекающего контракта. Белё – из нового поколения форвардов. Огромный (195 см), но любит стартовать из глубины, техничен, с ударом. В общем, не простой столб, стилистически даже похож на Холанда.
Очередной американец в Бундеслиге. Пакстен – младший брат Брендена Ааронсона из «Лидса». Причём даже позиция у них похожа: плеймейкер, тяготеющий к левому флангу.
Тунисский хавбек здорово проявил себя в «Ференцвароше» Черчесова, а теперь будет выжигать центр поля в составе «Униона».
Дортмунд искал решение для фланга обороны, а норвежский защитник как раз обдумывал будущее с «Унионом». Так что Рюэрсон достался «Боруссии» со скидкой.
Француз провёл сильный прошлый сезон в Лиге 1: 12 голов и восемь ассистов за «Страсбург». Летом его мог купить «Вольфсбург», но не срослось. В этом сезоне Ажорк поломался и сник: лишь один гол. И всё-таки он попытается завоевать Бундеслигу уже в составе «Майнца».
Один из лучших вратарей Бундеслиги наконец-то оказался в топ-клубе. Для Зоммера это шанс: Нойер травмирован надолго, конкуренты не тянут. В 34 года ещё можно успеть выграть трофеи.
Очередная инвестиция Дортмунда в школьника: Дюранвилю всего 16 лет. Хотя пацан успел сыграть за «Андерлехт» в 11 матчах. Но затем травмировался и поругался с клубом. «Боруссия» подсуетилась.
«Унион» всерьёз настроен подарить своим фанатам сказку: Лигу чемпионов. Юранович призван заменить Рюэрсона справа в защите. И уже справляется: провёл два матча – отдал голевую в каждом!
В «Боруссии М» очень просто подошли к вопросу нового №1: кто дублёр Зоммера в сборной Швейцарии? Вот его и возьмём. Омлин моложе (29 лет), да и стоит недорого. Правда, нельзя сказать, что это топ-вратарь.