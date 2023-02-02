5. Людовик Ажорк — из «Страсбурга» в «Майнц» за € 6 млн

Француз провёл сильный прошлый сезон в Лиге 1: 12 голов и восемь ассистов за «Страсбург». Летом его мог купить «Вольфсбург», но не срослось. В этом сезоне Ажорк поломался и сник: лишь один гол. И всё-таки он попытается завоевать Бундеслигу уже в составе «Майнца».