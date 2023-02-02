10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023

Английские клубы мощно потратились на рынке этой зимой. «Челси» вне конкуренции!
22-летний защитник, игравший за «Специю», теперь будет выступать за «Арсенал». Микель Артета прокачивает глубину состава.
20-летний вингер сменил «Ренн» на «Саутгемптон». «Святые» выиграли конкуренцию у нескольких клубов. Ожидается, что Сулемана исправит ситуацию с голами: пока в клубе лучший нападающий (Адамс) забил лишь четыре гола.
20-летний французский талант, выступавший за «Хоффенхайм», займёт в «Лидсе» место одного из нападающих в двойке.
19-летний правый защитник вроде бы понадобился «Челси» из-за повреждения Джеймса. Но остаток сезона Гюсто проведёт в родном «Лионе».
Англичанин вообще-то продукт академии «Тоттенхэма», но раскрылся именно в ПСВ. То, что «Челси» решил на него потратиться, не удивляет, но в такой конкуренции сейчас будет тяжело. У «Челси» с десяток игроков атаки.
Эта сделка более логична: у «Челси» проблемы с обороной – Кулибали не оправдал ожиданий. Бадьяшиль – молодой (21 год) и при этом опытный игрок: более 130 матчей за «Монако».
Сверкнув на ЧМ-2022, Гакпо стал целью топ-клубов. Шустрее и настойчивее прочих оказался «Ливерпуль», которому требовалось новое решение в атаку.
21-летний вингер экстренно покинул «Эвертон» ради «Ньюкасла». Летом «ириски» не отпустили Гордона в «Челси», но сейчас клуб в глубоком кризисе. Зато «Ньюкасл» снова очень разумно потратил немного денег (немного для своего бездонного бюджета, конечно).
«Шахтёр» выжал максимум из этих переговоров, ведь к € 70 млн ещё могут добавиться € 30 млн бонусных.
Главный трансферный сериал этой зимы завершился именно так, как хотела «Бенфика». Для Англии это вообще рекордная покупка. Вопрос в том, сможет ли Энцо оправдать такую сумму.