№3. Джонджо Шелви (полузащитник, 30 лет)

Английский хавбек, выступавший за «Ньюкасл» (а кто-то помнит его лысину ещё в «Ливерпуле»), будет играть за «Ноттингем Форест» в ближайшие два с половиной года.