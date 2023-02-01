11. Леандро Троссард (Бельгия) — € 24 млн

28-летний вингер перешёл из «Брайтона» в «Арсенал». Он уже дебютировал за «канониров», сыграв с «МЮ» в АПЛ и с «Ман Сити» в Кубке Англии.