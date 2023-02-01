Представляем 10 самых дорогих переходов в это зимнее трансферное окно.
28-летний вингер перешёл из «Брайтона» в «Арсенал». Он уже дебютировал за «канониров», сыграв с «МЮ» в АПЛ и с «Ман Сити» в Кубке Англии.
22-летний защитник, игравший за «Специю», теперь будет выступать за «Арсенал». Он сыграл во всех матчах сборной Польши на ЧМ-2022.
20-летний форвард, выступавший за «Хоффенхайм», стал игроком «Лидса». Контракт с ним подписали на 5,5 года.
19-летний защитник сменил «Лион» на «Челси». Но остаток сезона проведёт во Франции. Контракт рассчитан до 2030-го.
20-летний вингер перешёл из ПСВ в «Челси». Соглашение с игроком рассчитано на 7,5 года.
21-летний защитник, игравший за «Монако», теперь будет выступать за «Челси». Игрок дебютировал за клуб в победном матче с «Кристал Пэлас» в АПЛ (1:0).
23-летний вингер, выступавший за ПСВ, стал игроком «Ливерпуля». На игрока, блеснувшего на ЧМ-2022, также претендовал «МЮ», но…
Испанский защитник только летом окончательно перешёл в «Спортинг» из «Ман Сити», а теперь на пять лет отправится в Лондон.
21-летний вингер сменил «Эвертон» на «Ньюкасл». С учётом бонусов сумма трансфера может превысить € 50 млн.
22-летний вингер перешёл из «Шахтёра» в «Челси». С учётом бонусов сумма соглашения может вырасти до € 100 млн.
22-летний полузащитник, игравший за «Бенфику», теперь будет выступать за «Челси». Супертрансфер чемпиона мира 2022 года оформили буквально перед закрытием трансферного окна!