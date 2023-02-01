Этой зимой сразу девять футболистов сменили Россию на европейские чемпионаты.
33-летнего хорватского защитника продали в «Лион» за € 2 млн. Клуб идёт на девятом месте в Лиге 1.
23-летнего защитника отдали в аренду в израильский «Бейтар» из Иерусалима за € 200 тыс. Сейчас клуб шестой в чемпионате страны.
23-летний аргентинский форвард ушёл в аренду в «Верону» за € 500 тыс. Клуб борется за выживание в Серии А: 18-е место из 20.
24-летний хорватский хавбек ушёл в аренду в «Фортуну» (Нидерланды). Клуб занимает 11-е место в чемпионате страны.
27-летнего голландца отдали в аренду в «Антверпен» за € 600 тыс. Клуб идёт третьим в чемпионате Бельгии.
20-летний шведский полузащитник ушёл в аренду в «Мидтьюлланн» (седьмое место в чемпионате Дании).
24-летнего боснийского защитника отдали в аренду в «Мальорку». Клуб занимает 10-е место в Примере.
26-летний венгерский форвард ушёл в аренду в «Маккаби» (Бней-Рейне). Это аутсайдер чемпионата Израиля: 14-е место из 14.
26-летнего белорусского защитника отдали в аренду в «Ламию» (Греция). Клуб занимает 13-е место из 14 в чемпионате страны.