Самые быстрые футболисты сезона-2022/2023

Килиан Мбаппе занимает лишь третье место в списке, который возглавляет защитник «Ньюкасла».

7. Рафаэл Леау («Милан») — 36,5 км/ч

23-летний португальский форвард проводит четвёртый сезон за «Милан». В одном из матчей сезона-2022/2023 Рафаэл Леау развил скорость 36,5 км/ч.

4–6. Михаил Мудрик («Челси») — 36,6 км/ч

Украинец только-только перешёл в лондонский клуб, а уже успел отметиться таким достижением. И это в матче с «Ливерпулем»! € 70 млн (+ € 30 млн бонусных) за 22-летнего вингера лондонцы выложили не зря?

4–6. Адама Траоре («Вулверхэмптон») — 36,6 км/ч

27-летний испанский форвард, которого в прошлом сезоне отдавали в аренду «Барселоне», забивает не так часто (два гола в 23 матчах сезона), как хотелось бы фанам «Вулвз». Но бегает быстро.

4–6. Усман Дембеле («Барселона») — 36,6 км/ч

25-летний француз, выступающий за «Барсу» с 2017 года, закрепился в основе. В этом сезоне у него уже восемь голов и семь результативных передач в 28 матчах за клуб. И статус самого быстрого игрока команды.

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 37,9 км/ч

Главный форвард мирового футбола неожиданно оказался не самым быстрым. Впрочем, его статистика в сезоне впечатляет: 25 голов и шесть голевых передач в 25 матчах за «ПСЖ»!

2. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») — 38 км/ч

23-летний уругваец пока не может найти себя в «Ливерпуле» — тот же Холанд из «Ман Сити», другой новичок АПЛ, явно поярче. Но со скоростью у Нуньеса полный порядок.

1. Свен Ботман («Ньюкасл») — 39,21 км/ч

Быстрее этого 23-летнего защитника пока никого нет! Голландец пришёл в «Ньюкасл» летом 2022-го и сыграл уже в 18 матчах. Если не знали, то до этого он играл за «Лилль», с которым выиграл Лигу 1 два года назад.