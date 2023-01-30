1. Свен Ботман («Ньюкасл») — 39,21 км/ч

Быстрее этого 23-летнего защитника пока никого нет! Голландец пришёл в «Ньюкасл» летом 2022-го и сыграл уже в 18 матчах. Если не знали, то до этого он играл за «Лилль», с которым выиграл Лигу 1 два года назад.