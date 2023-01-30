Впервые с 2016 года нападающий «Атлетика» пропустил матч Ла Лиги. Он не попал в заявку на игру с «Сельтой» из-за мышечного повреждения. В последний раз Иньяки Уильямс пропустил матч «Атлетика» в Примере 7 апреля 2016 года. Тогда его клуб играл с «Малагой».