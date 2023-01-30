И это не рекорд!
Впервые с 2016 года нападающий «Атлетика» пропустил матч Ла Лиги. Он не попал в заявку на игру с «Сельтой» из-за мышечного повреждения. В последний раз Иньяки Уильямс пропустил матч «Атлетика» в Примере 7 апреля 2016 года. Тогда его клуб играл с «Малагой».
В октябре 2021 года Иньяки Уильямс установил рекорд Ла Лиги, выйдя на поле в 203-м матче подряд. Он превзошёл достижение Хуана Антонио Ларраньяги. Полузащитник «Реала Сосьедад» провёл 202 матча за один клуб и только в семи играх был заменён.
Третье место у экс-вратаря «Реала Сосьедад» Луиса Арконады. Голкипер играл без замен 188 матчей подряд. Это продолжалось с апреля 1978 года по декабрь 1983 года.
В Серии А первое место у экс-вратаря «Ромы» Франко Танкреди. Он сыграл 258 матчей подряд.
В Лиге 1 лидирует бывший голкипер «Осера» Фабьен Коль. На его счету 307 матчей.
На три игры больше провёл Брэд Фридель в английской Премьер-лиге (310 матчей).
Легенда «Баварии» играл 13 сезонов без пропусков и провёл 442 встречи подряд. Его серия прервалась в июне 1979 года: после товарищеской игры с «Ульмом» вратарь попал в аварию, из-за чего остался без футбола на год, а затем завершил карьеру.
Нападающий провёл всю свою карьеру в «Атлетике» (80 голов и 52 ассиста в 362 матчах). За «басков» Иньяки играет вместе с братом Нико. Контракт рекордсмена с «Атлетиком» рассчитан до лета 2028 года.