Иньяки Уильямс пропустил матч Примеры впервые за семь лет

И это не рекорд! 

Впервые с 2016 года нападающий «Атлетика» пропустил матч Ла Лиги. Он не попал в заявку на игру с «Сельтой» из-за мышечного повреждения. В последний раз Иньяки Уильямс пропустил матч «Атлетика» в Примере 7 апреля 2016 года. Тогда его клуб играл с «Малагой».

Кому принадлежал рекорд в Испании до этого?

В октябре 2021 года Иньяки Уильямс установил рекорд Ла Лиги, выйдя на поле в 203-м матче подряд. Он превзошёл достижение Хуана Антонио Ларраньяги. Полузащитник «Реала Сосьедад» провёл 202 матча за один клуб и только в семи играх был заменён.

Кому принадлежит третье место в Примере

Третье место у экс-вратаря «Реала Сосьедад» Луиса Арконады. Голкипер играл без замен 188 матчей подряд. Это продолжалось с апреля 1978 года по декабрь 1983 года.

Рекордсмен в Италии

В Серии А первое место у экс-вратаря «Ромы» Франко Танкреди. Он сыграл 258 матчей подряд.

Рекордсмен во Франции

В Лиге 1 лидирует бывший голкипер «Осера» Фабьен Коль. На его счету 307 матчей.

Рекордсмен в Англии

На три игры больше провёл Брэд Фридель в английской Премьер-лиге (310 матчей).

Главный рекордсмен – Зепп Майер

Легенда «Баварии» играл 13 сезонов без пропусков и провёл 442 встречи подряд. Его серия прервалась в июне 1979 года: после товарищеской игры с «Ульмом» вратарь попал в аварию, из-за чего остался без футбола на год, а затем завершил карьеру.

Статистика Иньяки Уильямса

Нападающий провёл всю свою карьеру в «Атлетике» (80 голов и 52 ассиста в 362 матчах). За «басков» Иньяки играет вместе с братом Нико. Контракт рекордсмена с «Атлетиком» рассчитан до лета 2028 года.