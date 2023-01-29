Звёзды мирового футбола в старости

Только посмотрите, как лучшие игроки планеты могут выглядеть через несколько десятилетий.

Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина)

Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)

Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия)

Неймар («ПСЖ»/Бразилия)

Гарет Бэйл (закончил карьеру)

Гарри Кейн («Тоттенхэм»/Англия)

Роберт Левандовски («Барселона»/Польша)

Садио Мане («Бавария»/Сенегал)

Лука Модрич («Реал»/Хорватия)

Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)

Карим Бензема («Реал»/Франция)

Эден Азар («Реал»/Бельгия)

Ромелу Лукаку («Интер»/Бельгия)

Анхель Ди Мария («Ювентус»/Аргентина)

Кевин Де Брёйне («Ман Сити»/Бельгия)

Эрлинг Холанд («Ман Сити»/Норвегия)

Рахим Стерлинг («Челси»/Англия)

Златан Ибрагимович («Милан»/Швеция)

Томас Мюллер («Бавария»/Германия)

Антуан Гризманн («Атлетико»/Франция)