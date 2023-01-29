Звёзды мирового футбола в старости
Только посмотрите, как лучшие игроки планеты могут выглядеть через несколько десятилетий.
Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)
Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия)
Неймар («ПСЖ»/Бразилия)
Гарет Бэйл (закончил карьеру)
Гарри Кейн («Тоттенхэм»/Англия)
Роберт Левандовски («Барселона»/Польша)
Садио Мане («Бавария»/Сенегал)
Лука Модрич («Реал»/Хорватия)
Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)
Карим Бензема («Реал»/Франция)
Эден Азар («Реал»/Бельгия)
Ромелу Лукаку («Интер»/Бельгия)
Анхель Ди Мария («Ювентус»/Аргентина)
Кевин Де Брёйне («Ман Сити»/Бельгия)
Эрлинг Холанд («Ман Сити»/Норвегия)
Рахим Стерлинг («Челси»/Англия)
Златан Ибрагимович («Милан»/Швеция)
Томас Мюллер («Бавария»/Германия)
Антуан Гризманн («Атлетико»/Франция)