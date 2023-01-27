Топ-матчи выходных: «Ман Сити» против «Арсенала», «Наполи» против «Ромы»

Заруба Гвардиолы и Артеты в Кубке, тяжёлый матч «Монако» Головина и ещё одна проверка чемпионских амбиций «Наполи». ►►
Две лучшие команды чемпионата Англии встречаются на стадии 1/6 Кубка Англии. Будет жарко, хотя последние 10 встреч во всех – за «Сити». Зато единственная победа «Арсенала» была в 2020 году, в полуфинале как раз Кубка Англии. ►►
Битва за медали Лиги 1: если «Монако» хочет преследовать «ПСЖ» и/или войти в тройку, надо побеждать. «Марсель» как раз на 3-м месте. В прошлой игре с «ОМ», кстати, Александр Головин отметился ассистом.
Встречи Дортмунда и Леверкузена часто заканчиваются обилием голов. «Боруссии» сейчас критически важно не терять очки – настолько плотная группа за «Баварией». Но «Байер» набрал ход: пять побед подряд.
Команда Лучано Спаллетти мчится к скудетто. Уже +12 от «Милана», но впереди «Рома» Жозе Моуринью. Римляне не проигрывают шесть матчей, а Жозе умеет парковать «автобус». Чем ответят Хвича и компания?
«Реал» в погоне за «Барселоной» (+3 очка), но в Ла Лиге появилась новая сила – «Реал Сосьедад»! Чем крута команда, мы разбирали в этом материале. В общем, легко парням Карло Анчелотти точно не будет.