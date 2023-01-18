Евсеев устраивает яркие пресс-конференции. Вот сентябрьская цитата: «Нам позвонил Ефремов из «Урала»: «Нужны игроки? Евсеев и Емельянов». Я говорю: «Подождите. Евсеев у меня в команде может быть только один. А Емельянова — давайте».