Нападающий «Велеса» перезапустил карьеру в 31 год.
У Логуа был шанс на большую карьеру, ведь он начинал в московском «Динамо». Но закрепиться не получилось, и игрок отправился путешествовать по командам из подвала российского футбола. И добрался даже до Армении!
В 2020 году Логуа покинул ереванский «Арарат» и на полгода остался без клуба. После чего за полтора года сменил две команды в ФНЛ-2 (тогда — ПФЛ).
Но в первой половине прошлого сезона Логуа настрелял за «Коломну» 12 голов в 14 матчах и уехал на повышение! С тех пор он играет в Первой лиге за «Велес».
Логуа понадобилось полгода на адаптацию, и сейчас он хорош. Шесть голов в 19 матчах — достойная статистика для 31-летнего игрока, который, как ещё недавно казалось, увяз в лиге ниже рангом.