29-летний нападающий «Балтики» разрывает Первую лигу.
Босниец Гузина отличался результативностью на протяжении всей карьеры, а прошлым летом перешёл в «Балтику» на правах свободного агента. И продолжил своё дело.
В нынешнем розыгрыше Первой лиги на счету Гузины уже 12 голов (два — с пенальти) в 20 матчах. При этом всего «Балтика» забила 38 мячей, то есть на нападающего приходится почти треть всех голов команды.
Одно из главных преимуществ Гузины — стабильность. Летом он не забивал почти месяц (с конца июля по конец августа), но с тех пор самая долгая безголевая серия Гедеона длилась всего два матча.
В том числе благодаря перформансу Гузины «Балтика» занимает первое место в таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко и на три очка опережает «Аланию». В активе калининградцев 11 побед, восемь ничьих и только одно поражение.