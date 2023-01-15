Вспоминаем крупнейшие продажи в истории «Шахтёра». В списке фигурирует и российский клуб.
Защитника удалось продать в «Барселону» на волне победы в Кубке УЕФА — 2008/2009. Правда, он не закрепился в «Барсе» и уже летом 2010-го вернулся обратно.
Армянский полузащитник перебрался в «Боруссию» летом 2013 года. В Дортмунде он стал настоящей европейской звездой.
Вингер перешёл в «Баварию» перед сезоном-2015/2016. Он регулярно играл в основе при Хосепе Гвардиоле, но при Карло Анчелотти потерял место в старте и в 2017 году ушёл в «Ювентус».
Одна из многих громких покупок «Анжи». Зимой 2013-го вингер перебрался в Махачкалу, но уже летом переехал в «Челси». За сколько купили, за столько и продали.
Опорник, отдавший «Шахтёру» восемь лет, летом 2013 года перешёл в «Ман Сити», где задержался на девять сезонов. Легенда обоих клубов!
Зимой 2016-го хавбек внезапно решил переехать в Китай, а именно в «Цзянсу Сунин» — и фактически пропал с радаров. В 2021-м Дуглас перешёл в «Бешикташ», а сейчас играет за «Васко да Гама».
Самый крупный трансфер «Шахтёра» до Мудрика. Летом 2018 года полузащитник стал игроком «МЮ», за который выступает и по сей день.
Интересно, какая судьба ожидает 22-летнего полузащитника в лондонском клубе?