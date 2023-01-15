Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Вспоминаем крупнейшие продажи в истории «Шахтёра». В списке фигурирует и российский клуб.

Дмитрий Чигринский: в «Барселону» за € 25 млн

Защитника удалось продать в «Барселону» на волне победы в Кубке УЕФА — 2008/2009. Правда, он не закрепился в «Барсе» и уже летом 2010-го вернулся обратно.

Генрих Мхитарян: в «Боруссию» Д за € 27,5 млн

Армянский полузащитник перебрался в «Боруссию» летом 2013 года. В Дортмунде он стал настоящей европейской звездой.

Дуглас Коста: в «Баварию» за € 30 млн

Вингер перешёл в «Баварию» перед сезоном-2015/2016. Он регулярно играл в основе при Хосепе Гвардиоле, но при Карло Анчелотти потерял место в старте и в 2017 году ушёл в «Ювентус».

Виллиан: в «Анжи» за € 35 млн

Одна из многих громких покупок «Анжи». Зимой 2013-го вингер перебрался в Махачкалу, но уже летом переехал в «Челси». За сколько купили, за столько и продали.

Фернандиньо: в «Ман Сити» за € 40 млн

Опорник, отдавший «Шахтёру» восемь лет, летом 2013 года перешёл в «Ман Сити», где задержался на девять сезонов. Легенда обоих клубов!

Алекс Тейшейра: в «Цзянсу Сунин» за € 50 млн

Зимой 2016-го хавбек внезапно решил переехать в Китай, а именно в «Цзянсу Сунин» — и фактически пропал с радаров. В 2021-м Дуглас перешёл в «Бешикташ», а сейчас играет за «Васко да Гама».

Фред: в «Ман Юнайтед» за € 59 млн

Самый крупный трансфер «Шахтёра» до Мудрика. Летом 2018 года полузащитник стал игроком «МЮ», за который выступает и по сей день.

Михаил Мудрик: в «Челси» за € 100 млн

Интересно, какая судьба ожидает 22-летнего полузащитника в лондонском клубе?