Эктор — скромный парень. И не жалуется на зарплату.
«Барселона» оказалась в сложном положении. Финансовые проблемы вынуждают руководство думать, как не платить игрокам слишком много.
Однако в случае с Эктором Бельерином такой проблемы нет. Игрок не настаивает на заоблачных заработках.
«Да. Я думаю лишь о том, что играю в футбол на высшем уровне. Мне повезло, что я занимаюсь этим много лет и нахожусь в финансово комфортной ситуации».
«Нам требуется не так много, как мы думаем. Я живу нормальной жизнью. Мои приоритеты не основываются на экономике».
Эктор пошёл ещё дальше и заявил, что футболисты должны платить максимум налогов. «Мы должны платить больше всех налогов. Мы зарабатываем больше всех».
«Все хотят зарабатывать больше, чувствовать себя комфортнее. Но надо смотреть шире, на общество, на тех, кто находится в опасном положении. Мы очень привилегированные люди».
Игрок пришёл в «Барсу» перед нынешним сезоном. Вообще же испанец приобрёл известность как игрок «Арсенала». Основное его амплуа — фланговый защитник.