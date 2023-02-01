21-летний Энцо Фернандес вошёл в список самых дорогих игроков. Вот кто ещё в главной десятке.
Полузащитник перешёл из «Челси» в «Реал» в 2019 году. Мадридцы наверняка жалеют, что заплатили так много.
В 2009 году € 117 млн за форварда «МЮ» казались совершенно заоблачной суммой. Но в «Реале» Роналду оправдал расходы на свой трансфер.
Грилиш оказался дороже 24-летнего Роналду — смешно, но в 2021 году такие цены уже не удивляли. Хавбек сменил «Астон Виллу» на «Ман Сити».
Другой не оправдавший себя трансфер. Гризманн, перешедший из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году, так и не обрёл себя в Каталонии и вскоре вернулся обратно.
Отработает ли Энцо вложенные в него деньги и нервы? Игрока подписали перед самым дедлайном!
«Атлетико» может не только дорого продавать, но и покупать. В 2019 году игрок, которого давно окрестили наследником Роналду, перебрался в Мадрид из «Бенфики».
Бразилец блистал в «Ливерпуле», и в 2018 году на него обратила внимание «Барселона». Но стать своим в клубе ему не удалось. Сейчас Коутиньо играет в скромной «Астон Вилле».
«Боруссия» Д умеет продавать игроков за хорошие деньги. Дембеле проводит уже шестой сезон в «Барселоне» и принёс команде немало пользы, хотя и не столько, как ожидали.
Главный бомбардир мирового футбола в 2017 году сменил «Монако» на «ПСЖ». Первый сезон он отыграл в аренде, после чего оформили полноценный трансфер.
Экс-игрок «Барселоны» появился в «ПСЖ» в 2017 году. Брали его для победы в Лиге чемпионов. Но пока достичь этой цели парижанам не удалось.