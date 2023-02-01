6-7. Антуан Гризманн (Франция) — € 120 млн

Другой не оправдавший себя трансфер. Гризманн, перешедший из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году, так и не обрёл себя в Каталонии и вскоре вернулся обратно.