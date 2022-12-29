Бразильский голкипер чемпионов Англии установил впечатляющее достижение.
В очередном матче АПЛ «Ман Сити» на выезде победил «Лидс» со счётом 3:1. В то время как все восторгались Холандом, Эдерсон попал в историю.
Бразильский вратарь стал первым игроком в истории АПЛ, который одержал 150 побед, проведя менее 200 матчей. У него 197 игр.
За это время Эдерсон сыграл 97 «сухих» матчей, завоевал четыре чемпионских титула и отдал три (!) голевые передачи.
До этого рекорд принадлежал французскому защитнику «Манчестер Юнайтед» Патрису Эвра. Свою 150-ю победу он одержал в 213-й игре.
Совсем немного уступил ему Кевин Де Брёйне. Бельгийцу понадобилось 215 матчей, чтобы выйти на 150 побед.
А Фернандиньо, другой знаковый игрок для «Ман Сити», 150 побед одержал за 216 игр.