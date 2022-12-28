IFFHS составила исторический топ бомбардиров в международных играх за клуб и сборную. В десятку вошли сразу шесть действующих футболистов.
Кусачий форвард играл, в частности, за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико». Но за сборную забил даже больше.
Легендарный игрок «Гонведа» и «Реала» играл сразу за две сборные. Забивал, впрочем, только соперникам Венгрии.
Именно этот иранец долгое время возглавлял список лучших бомбардиров в истории сборных, пока его не обошёл Роналду.
Больше других от Рауля пострадали, разумеется, соперники «Реала». Со сборной же он так ничего и не выиграл.
Обладатель «Золотого мяча» – 2022 отыграл немало позиций в этом списке за последний год.
На ЧМ-2022 форвард «ПСЖ» повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии (77).
Невероятно, но средняя результативность Бомбардира нации за сборную — больше гола за игру (68 мячей в 62 матчах)!
Залогом попадания поляка в этот рейтинг стали долгие годы успешных выступлений за «Баварию».
Долгое время аргентинец издевался над соперниками «Барселоны», а с 2021 года пробует делать то же самое в «ПСЖ».
А вот у Роналду на 35 международных голов больше, чем у Месси. Догнать португальца сложно, но не невозможно.