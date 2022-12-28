Лучшие бомбардиры в истории международных матчей

IFFHS составила исторический топ бомбардиров в международных играх за клуб и сборную. В десятку вошли сразу шесть действующих футболистов.

10. Луис Суарес (Уругвай) — 121 гол (53+68)

Кусачий форвард играл, в частности, за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико». Но за сборную забил даже больше.

9. Ференц Пушкаш (Венгрия, Испания) — 122 гола (38+84)

Легендарный игрок «Гонведа» и «Реала» играл сразу за две сборные. Забивал, впрочем, только соперникам Венгрии.

8. Али Даеи (Иран) — 122 гола (13+109)

Именно этот иранец долгое время возглавлял список лучших бомбардиров в истории сборных, пока его не обошёл Роналду.

7. Рауль (Испания) — 123 гола (79+44)

Больше других от Рауля пострадали, разумеется, соперники «Реала». Со сборной же он так ничего и не выиграл.

6. Карим Бензема (Франция) — 128 голов (91+37)

Обладатель «Золотого мяча» – 2022 отыграл немало позиций в этом списке за последний год.

5. Неймар (Бразилия) — 136 голов (59+77)

На ЧМ-2022 форвард «ПСЖ» повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии (77).

4. Герд Мюллер (Германия) — 137 голов (69+68)

Невероятно, но средняя результативность Бомбардира нации за сборную — больше гола за игру (68 мячей в 62 матчах)!

3. Роберт Левандовски (Польша) — 178 голов (100+78)

Залогом попадания поляка в этот рейтинг стали долгие годы успешных выступлений за «Баварию».

2. Лионель Месси (Аргентина) — 235 голов (137+98)

Долгое время аргентинец издевался над соперниками «Барселоны», а с 2021 года пробует делать то же самое в «ПСЖ».

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 270 голов (152+118)

А вот у Роналду на 35 международных голов больше, чем у Месси. Догнать португальца сложно, но не невозможно.

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