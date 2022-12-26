Устроят ли Килиан и Эрлинг новую битву титанов?
Лионель Месси и Криштиану Роналду — лучшие форварды последних 10–15 лет. Сложно найти команды, с которыми они играли и при этом не забивали.
Но в мировом футболе сияют уже новые звёзды, и главные его герои — это Эрлинг Холанд, который пришёл в АПЛ и стал уничтожать соперников…
…и Килиан Мбаппе, который уже в 19 лет стал чемпионом мира, а четыре года спустя взял серебро.
«Не люблю сравнивать себя с другими. Надо быть самим собой. Мне не нравятся такие сравнения».
«В прессе обсуждают их последние десять лет. Они подстёгивают друг друга. Это здорово. Барселона против Мадрида — отличное противостояние. Но я не думаю о таких вещах».
Ранее Килиан намекал, что считает себя более разноплановым форвардом. «Я не просто играю впереди, а ещё слева и справа. Не думаю, что кто-то может менять так позицию каждый год и держать высокий уровень».
Остаётся дождаться, когда «Ман Сити» и «ПСЖ» вновь встретятся в Лиге чемпионов. Это может случиться уже в 2023-м.