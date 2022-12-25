Как футболисты отметили Рождество

Горы, пляж и много ёлок.

Лионель Месси

Новоиспечённый чемпион мира встретил Рождество с женой Антонеллой и тремя детьми.

Неймар

А его одноклубник по «ПСЖ» — с близкими…

…и мамой.

Марсело

Экс-игрок «Реала» отметил праздник в не совсем рождественском костюме.

Поль Погба

А Погба, пропустивший ЧМ из-за травмы, махнул на горнолыжный курорт.

Хамес Родригес

Лучший бомбардир ЧМ-2014 показал, как выглядит его трёхлетний сын Самуэль.

Роналдиньо

А легендарный игрок «Барселоны» наслаждается пляжным отдыхом. В Бразилии же сейчас лето.

Уэйн Руни

Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» устроил своим детям настоящую сказку. С Санта-Клаусом!

Роберт Левандовски

Примерно так же поступил и Левандовски.

Правда, без Санта-Клауса, зато со всей семьёй.

Эрлинг Холанд

А топ-бомбардир АПЛ пожелал всем счастливых праздников в пижаме.

Дарвин Нуньес

У форварда «Ливерпуля» всё по классике: жена, ребёнок, домашние любимцы — все под ёлкой.

Мохамед Салах

Рождество отметил даже египтянин!