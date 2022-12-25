Горы, пляж и много ёлок.
Новоиспечённый чемпион мира встретил Рождество с женой Антонеллой и тремя детьми.
А его одноклубник по «ПСЖ» — с близкими…
…и мамой.
Экс-игрок «Реала» отметил праздник в не совсем рождественском костюме.
А Погба, пропустивший ЧМ из-за травмы, махнул на горнолыжный курорт.
Лучший бомбардир ЧМ-2014 показал, как выглядит его трёхлетний сын Самуэль.
А легендарный игрок «Барселоны» наслаждается пляжным отдыхом. В Бразилии же сейчас лето.
Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» устроил своим детям настоящую сказку. С Санта-Клаусом!
Примерно так же поступил и Левандовски.
Правда, без Санта-Клауса, зато со всей семьёй.
А топ-бомбардир АПЛ пожелал всем счастливых праздников в пижаме.
У форварда «Ливерпуля» всё по классике: жена, ребёнок, домашние любимцы — все под ёлкой.
Рождество отметил даже египтянин!