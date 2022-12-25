Transfermarkt обновил ценники на игроков. Теперь сразу три звезды стоят не менее € 100 млн.
Был лидером атаки «оранье» на ЧМ, забив три гола. За форварда ПСВ уже сражаются «Челси» и «МЮ».
Здорово действовал не только в защите, но и в атаке французов. Игрок «Милана» набрал три очка по системе «гол+пас» (1+2) и вошёл в кучу символических сборных по разным версиям.
Незаметный герой команды-чемпиона. Защитник «Тоттенхэма» провалил лишь стартовый матч (1:2 с Саудовской Аравией), но затем собрался.
Основной центрбек «Баварии» и сборной Франции некстати простудился перед полуфиналом, который в итоге пропустил. Возможно, это сказалось и в финале.
Один из лидеров сборной Марокко, ставшей главной сенсацией ЧМ-2022. Защитник «ПСЖ» был лучшим по отборам (27) на турнире.
20-летний защитник «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии так мощно выступил на турнире, что на него уже нацелились «Бавария» и «Реал». Хорваты добрались до бронзы.
Незабитый послематчевый пенальти в финале ЧМ — конечно, не повод для снижения цены. И в дальнейшем 22-летний опорник «Реала», видимо, будет лишь дорожать.
Забил три гола на ЧМ и вообще регулярно кошмарил защитников соперника. «Ман Сити» уже захотел купить Саку, но «Арсенал» подумывает предложить ему новый контракт.
А в случае с 19-летним Беллингемом ситуация чуть иная. «МЮ» собирается удержать хавбека, однако сам он, похоже, размышляет о «Реале».
Мбаппе настолько крут, что даже € 180 млн за него не выглядят заоблачной суммой. Хет-трик в финале ЧМ может сделать лишь по-настоящему уникальный игрок, каковым и является форвард «ПСЖ».