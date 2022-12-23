Великий аргентинец может стать обладателем уникальной награды.
Месси с пятой попытки наконец-то стал чемпионом мира. Теперь у него почти не осталось непокорённых вершин.
А теперь Лионель может получить «Суперзолотой мяч», которого пока нет в его коллекции.
«Суперзолотой мяч» — награда, вручаемая лучшему игроку последних трёх десятилетий. Присуждением, как и в случае с обычным «Золотым мячом», занимается France Football.
Только одному игроку. Легендарный аргентинец Альфредо Ди Стефано получил награду в 1989 году, опередив в голосовании Йохана Круиффа и Мишеля Платини.
Ди Стефано — настоящая легенда мирового футбола и, в частности, «Реала» Мадрид. Пять Кубков чемпионов говорят сами за себя. А ещё он играл сразу за три сборные: Аргентину, Колумбию и Испанию.
Лионель — семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный обладатель «Золотой бутсы», четырёхкратный победитель ЛЧ… Всего и не перечислишь.
Вне всяких сомнений. Хотя у Криштиану Роналду на этот счёт наверняка другое мнение.