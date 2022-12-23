Месси может получить «Суперзолотой мяч»

Великий аргентинец может стать обладателем уникальной награды.

Месси с пятой попытки наконец-то стал чемпионом мира. Теперь у него почти не осталось непокорённых вершин.

А теперь Лионель может получить «Суперзолотой мяч», которого пока нет в его коллекции.

Что это такое?

«Суперзолотой мяч» — награда, вручаемая лучшему игроку последних трёх десятилетий. Присуждением, как и в случае с обычным «Золотым мячом», занимается France Football.

Кому вручали «Суперзолотой мяч»?

Только одному игроку. Легендарный аргентинец Альфредо Ди Стефано получил награду в 1989 году, опередив в голосовании Йохана Круиффа и Мишеля Платини.

Ди Стефано — настоящая легенда мирового футбола и, в частности, «Реала» Мадрид. Пять Кубков чемпионов говорят сами за себя. А ещё он играл сразу за три сборные: Аргентину, Колумбию и Испанию.

Какие ещё достижения у Месси?

Лионель — семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный обладатель «Золотой бутсы», четырёхкратный победитель ЛЧ… Всего и не перечислишь.

Достоин ли Лионель «Суперзолотого мяча»?

Вне всяких сомнений. Хотя у Криштиану Роналду на этот счёт наверняка другое мнение.