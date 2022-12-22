В зимнее трансферное окно лондонский клуб могут пополнить сразу четыре звёздных игрока.
23-летний игрок только-только стал чемпионом мира. Именно он отдал голевой пас на Анхеля Ди Марию, когда тот забил второй гол французам в финале.
Мак Аллистер является твёрдым игроком основы «Брайтона». Он уже успел забить пять голов в текущем сезоне АПЛ.
Этот 23-летний форвард трижды отметился в чужие ворота на ЧМ-2022. Правда, в плей-офф он не забивал, а Нидерланды остановились в четвертьфинале.
Гакпо — лидер атаки ПСВ. «Челси» придётся побороться с «Манчестер Юнайтед», который также претендует на Коди.
Хорватский кипер, взявший пять послематчевых пенальти на ЧМ-2022, претендовал на «Золотую перчатку». Сборная добралась до бронзовых медалей.
27-летний Ливакович на протяжении многих лет выступает за «Динамо» Загреб. У него есть опыт игры в Лиге чемпионов.
Игрок «Ювентуса» сделал всё, чтобы его сборная стала чемпионом мира. Однако в финале ему чуть-чуть не хватило сил — может, из-за перенесённой простуды.
Контракты Жоржиньо и Н'Голо Канте подходят к концу, поэтому в возможном подписании 27-летнего Рабьо есть очевидный смысл. Тем более что и у него самого заканчивается соглашение с «Юве».