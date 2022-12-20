Сесар Луис Менотти, сборная Аргентины — 39 лет

Принципиальный тренер не взял на домашний чемпионат мира Марадону, но это сделало того лишь сильнее. В 1986 году Диего выиграл турнир. Менотти сделал это в 1978 году без Марадоны.