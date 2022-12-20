Участия в ЧМ — 5

И только в этом списке Лионель не единоличный лидер. Также по пять чемпионатов мира было в жизни Антонио Карбахаля, Андреса Гуардадо, Рафаэля Маркеса, Лотара Маттеуса и Криштиану Роналду.