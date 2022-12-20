На ЧМ-2022 Месси не только завоевал Кубок мира, но и установил сразу пять личных достижений. За это Лионеля включили в Книгу рекордов Гиннесса.
Месси единолично возглавил этот рейтинг. У чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса 25 игр на планетарных первенствах.
В 11 из 26 случаев Месси становился лучшим игроком матча. У Криштиану Роналду, занимающего второе место, «всего» семь таких наград.
Месси — первый игрок в истории, отдававший хотя бы одну результативную передачу на пяти турнирах. Впервые он выполнил ассист на ЧМ-2006 в Германии.
У мексиканца Рафаэля Маркеса 17 таких матчей. А у Диего Марадоны — 16.
И только в этом списке Лионель не единоличный лидер. Также по пять чемпионатов мира было в жизни Антонио Карбахаля, Андреса Гуардадо, Рафаэля Маркеса, Лотара Маттеуса и Криштиану Роналду.