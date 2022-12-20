Также Килиан забил свой второй, третий и четвёртый голы в финалах ЧМ. Столько нет больше ни у кого, на один меньше — у Вава, Пеле, Джеффа Хёрста и Зинедина Зидана. При этом только Хёрст и Мбаппе делали хет-трики.

