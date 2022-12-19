Эмилиано не раз насмехался над соперниками, а в финале и вовсе перешёл черту. Жест с перчаткой был лишним, но виноват ли футболист?
Эмилиано Мартинес стал чуть ли не самым обсуждаемым игроком ЧМ после Лионеля Месси. Аргентинский голкипер то и дело попадал в скандалы в Катаре, устраивая настоящий трэш во время матчей.
После победы над Нидерландами вратарь жёстко раскритиковал тренера команды соперника: «Слышал, что Луи ван Гал говорил: «Если дойдёт до серии пенальти, мы выиграем». Думаю, ему надо заткнуться», — сказал он.
На поле Мартинес сцепился с голландским футболистом, отметив, что он «дважды поимел» его сборную. В телетрансляцию попал момент, где Эмилиано говорит: «Заткнись, чёртов #####».
Недоволен игрок оказался и судейством в этом матче. Он назвал Антонио Матеу Лаоса «худшим с отрывом судьёй на чемпионате мира».
Настоящий же «пожар» начался в финале с Францией. Ещё до старта матча Мартинес припомнил Килиану Мбаппе слова про неразвитый футбол в Южной Америке. «Он недостаточно разбирается в футболе», — прокомментировал голкипер.
А в раздевалке после победы Мартинес объявил «минуту молчания» в память об «умершем Мбаппе». Форвард «ПСЖ» стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу», но главную награду упустил.
«Золотая перчатка» же досталась Эмилиано, который некрасиво отпраздновал это событие: приложил её к паху и потряс ею, намекая на провал французской команды.
Этот жест вызвал шквал критики со стороны болельщиков и специалистов. Гари Невилл отметил, что Мартинес «выносил игрокам сборной Франции мозги, и судья должен был вмешаться».
Тем не менее сам вратарь не чувствует себя виноватым. По его словам, эти действия были ответом на провокацию французов. «Я сделал это, потому что они освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает», — сказал игрок.