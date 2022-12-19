Вспоминаем, как на мундиалях играли футболисты, завоевавшие «Золотой мяч». Кубок мира не взял никто!
Форварду «Реала» по совокупности заслуг в этом году достался «Золотой мяч», но он стал вице-чемпионом мира, не сыграв ни минуты в Катаре. А что было в предыдущих случаях?
На ЧМ-1962 Италия не вышла из группы, пропустив вперёд не только ФРГ, но и чилийцев, хозяев турнира. Сивори сыграл два матча, в которых ничем особым не отметился.
Великий португалец стал одной из главных звёзд ЧМ-1966. Он забил девять голов, а сборная Португалии заняла третье место, обыграв в утешительном матче команду СССР.
Легендарный игрок «Милана» ярко проявил себя в плей-офф, забив два гола. Но в финале итальянцы проиграли Бразилии (1:4).
Летучий голландец был лидером сборной Нидерландов на ЧМ-1974: три гола, семь голевых передач! Но по какому-то недоразумению «Оранье» проиграли немцам в финале (1:2), что не помешала Круиффу по итогам года снова взять «Золотой мяч».
И этот форвард остановился в шаге от титула. Румменигге забил пять мячей на ЧМ-1982, но в финале итальянцы оказались сильнее (3:1).
Сборная Франции во главе с Платини ехала на ЧМ-1986 за титулом. Но в полуфинале чемпионов Европы остановила команда ФРГ. На счету Мишеля два гола на турнире.
«Оранжевые» и ван Бастен бледно выступили на ЧМ-1990. Команда еле вышла из группы, трижды сыграв вничью, а в 1/8 финала уступила немцам (1:2). Марко ни разу не забил.
Вновь поражение лауреата в финале, да ещё какое драматичное! На ЧМ-1994 Италия уступила Бразилии в серии пенальти, а Баджо, забивший до этого пять мячей в трёх матчах плей-офф, не реализовал последний послематчевый удар.
Зубастик четырежды забил на ЧМ-1998, но в финале был сам не свой — и 0:3 от Франции. Вряд ли кто-то расскажет, что же в действительности случилось с ним перед игрой…
Оуэн, как и вся сборная Англии, не слишком удачно провёл ЧМ-2002. Форвард забил лишь два гола на турнире, а его команда проиграла Бразилии в четвертьфинале (1:2), пропустив решающий мяч от следующего героя подборки.
За пять матчей ЧМ-2006 Роналдиньо отметился лишь одним голевым пасом. Бразилия вылетела в четвертьфинале от Франции (0:1).
Второй заход Месси на титул также получился неудачным. Мало того, что будущий чемпион мира ни разу не отличился, так ещё и Аргентина в четвертьфинале ЧМ-2010 влетела немцам 0:4.
Роналду, как и вся Португалия, провалил ЧМ-2014. Команда сенсационно не вышла из группы, пропустив Германию и США, а Криштиану забил лишь раз — Гане.
Здесь картина была чуть лучше. На ЧМ-2018 Роналду блистал в группе, четырежды забив, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией (3:3), но в 1/8 финала случилось будничное поражение от Уругвая — 1:2.
Если бы ЧМ-2022 в Катаре проводили летом, Месси снял бы проклятие обладателя «Золотого мяча». Ну или Аргентина снова осталась бы без трофея.