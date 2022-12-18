Самые результативные игроки ЧМ

Лео буквально затащил национальную команду в финал, а затем его было не остановить. Он — самый результативный игрок в истории чемпионатов мира! Кого Месси обошёл?

Гжегож Лято — 17 очков

Поляк входит в список лучших бомбардиров чемпионатов мира. В 1974 году он забил семь мячей, один из которых помог сборной одолеть бразильцев в матче за третье место.

Мирослав Клозе — 19 очков

Лидером снайперов на первенствах мира является немецкий форвард. В общей сложности он забил 16 голов на ЧМ и отдал три результативные передачи.

Герд Мюллер — 19 очков

Ещё один легендарный немец феерил в 1970 году: 10 голов и бронза турнира в Мексике. Через четыре года Мюллер взял-таки трофей ЧМ.

Роналдо — 19 очков

Зубастик брал медали на трёх чемпионатах мира из четырёх, и на всех он показывал невероятную результативность. На «золотом» ЧМ 2002 года он стал лучшим бомбардиром с восемью мячами.

Лионель Месси — 20 очков

Историю же переписал Лео Месси, который устроил праздник футбола в Катаре. После гола в финале с Францией на счету футболиста 20 результативных действий (12 голов и восемь передач). Это новый рекорд!