Лео буквально затащил национальную команду в финал, а затем его было не остановить. Он — самый результативный игрок в истории чемпионатов мира! Кого Месси обошёл?
Поляк входит в список лучших бомбардиров чемпионатов мира. В 1974 году он забил семь мячей, один из которых помог сборной одолеть бразильцев в матче за третье место.
Лидером снайперов на первенствах мира является немецкий форвард. В общей сложности он забил 16 голов на ЧМ и отдал три результативные передачи.
Ещё один легендарный немец феерил в 1970 году: 10 голов и бронза турнира в Мексике. Через четыре года Мюллер взял-таки трофей ЧМ.
Зубастик брал медали на трёх чемпионатах мира из четырёх, и на всех он показывал невероятную результативность. На «золотом» ЧМ 2002 года он стал лучшим бомбардиром с восемью мячами.
Историю же переписал Лео Месси, который устроил праздник футбола в Катаре. После гола в финале с Францией на счету футболиста 20 результативных действий (12 голов и восемь передач). Это новый рекорд!