Реализовав пенальти в финале ЧМ с Францией, аргентинец установил историческое достижение.
Месси забил пенальти на 23-й минуте матча с французами — и вошёл в историю. Лео — первый игрок, который забивал во всех матчах плей-офф на одном ЧМ.
В 1/8 финала ЧМ в Катаре Месси забил австралийцам. Аргентина победила — 2:1.
В четвертьфинале Лионель реализовал пенальти в матче с голландцами. Аргентинцы прошли соперника в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.).
В полуфинале Лео открыл счёт — также с пенальти — в матче со сборной Хорватии. Аргентина разгромила балканскую команду со счётом 3:0.
А что было на предыдущих ЧМ? А на предыдущих Месси ни разу не забивал в плей-офф! Потрясающее перерождение.