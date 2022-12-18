Рекорды финала ЧМ-2022: Месси, Льорис и другие

Уникальные цифры большого матча.

Месси – первый игрок в истории, забивший на всех стадиях ЧМ

У Лео голы в 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинале и финале одного чемпионата мира. Забавно, но до ЧМ-2022 он вообще ни разу не забивал в плей-офф ЧМ!

Обошёл Паоло Мальдини по сыгранным минутам на ЧМ

На 23-й минуте игры с Францией Месси установил новый рекорд по игровым минутам на ЧМ. У итальянца Паоло Мальдини было 2216 минут, у Лео уже точно будет больше.

Лео – первый игрок с 20 результативными баллами на ЧМ!

У Лео 12 голов и 8 голевых передач!

Уго Льорис – первый вратарь, который провёл на ЧМ 20 матчей

Кстати, капитан «Тоттенхэма» ещё и рекордсмен по количеству матчей за сборную Франции: финал с Аргентиной – его 145-я игра за сборную. 

Никогда ещё в финале не играл футболист «Астон Виллы»

Событие для скромного английского клуба. Именно там играет вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес.

Как и футболист «Брайтона»!

Алексис Мак Аллистер тоже представляет клуб без приставки «топ».