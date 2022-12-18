Месси – первый игрок в истории, забивший на всех стадиях ЧМ

У Лео голы в 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинале и финале одного чемпионата мира. Забавно, но до ЧМ-2022 он вообще ни разу не забивал в плей-офф ЧМ!