Уникальные цифры большого матча.
У Лео голы в 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинале и финале одного чемпионата мира. Забавно, но до ЧМ-2022 он вообще ни разу не забивал в плей-офф ЧМ!
На 23-й минуте игры с Францией Месси установил новый рекорд по игровым минутам на ЧМ. У итальянца Паоло Мальдини было 2216 минут, у Лео уже точно будет больше.
У Лео 12 голов и 8 голевых передач!
Кстати, капитан «Тоттенхэма» ещё и рекордсмен по количеству матчей за сборную Франции: финал с Аргентиной – его 145-я игра за сборную.
Событие для скромного английского клуба. Именно там играет вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес.
Алексис Мак Аллистер тоже представляет клуб без приставки «топ».