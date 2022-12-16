Самые дорогие трансферы футболистов до 18 лет

«Реал» приобрёл 16-летнего бразильца Эндрика за € 72 млн. Кого ещё покупали в юном возрасте за приличную сумму?

Гарет Бэйл (Уэльс, 17 лет) — € 14,7 млн

Летом 2007 года Бэйл перебрался из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм». Впоследствии валлиец вырос в звезду мирового футбола.

Педри (Испания, 16 лет) — € 17,5 млн

Молодой полузащитник стал игроком «Барселоны» в 2019 году. Он, правда, провёл ещё один сезон в аренде в «Лас-Пальмасе», после чего окончательно перебрался в новый клуб.

Виллем Жеббель (Франция, 16 лет) — € 20 млн

Громкая покупка лета-2018 пока себя не оправдывает. Вингер, перешедший из «Лиона» в «Монако», даже уходил в аренду в «Нант».

Матис Тель (Франция, 17 лет) — € 20 млн

Этим летом «Бавария» купила многообещающего форварда у «Ренна». Посмотрим, как сложится его дальнейшая судьба.

Джейдон Санчо (Англия, 17 лет) — € 20,59 млн

Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» приобрела этого вингера у «Манчестер Сити». Четыре года спустя он вернулся в Манчестер, но в «Юнайтед» — за € 85 млн.

Пьетро Пеллегри (Италия, 16 лет) — € 20,9 млн

Похоже, в «Монако» и в этом случае переплатили. Зимой 2018 года форвард пришёл в клуб из «Дженоа», но затем были аренды в «Милан» и «Торино». А летом этого года Пеллегри перешёл в клуб из Турина за € 5 млн.

Алешандре Пато (Бразилия, 17 лет) — € 24 млн

15 лет назад считался одной из главных надежд бразильского футбола. В 2007 году «Милан» купил Пато у «Интернасьонала», однако форвард по большому счёту не реализовал свой талант в полной мере.

Джуд Беллингем (Англия, 17 лет) — € 25 млн

Дортмундская «Боруссия» любит развивать молодых игроков и затем перепродавать их. Беллингем, купленный летом 2020 года у «Бирмингема», — главная юная звезда английского футбола.