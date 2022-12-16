Пьетро Пеллегри (Италия, 16 лет) — € 20,9 млн

Похоже, в «Монако» и в этом случае переплатили. Зимой 2018 года форвард пришёл в клуб из «Дженоа», но затем были аренды в «Милан» и «Торино». А летом этого года Пеллегри перешёл в клуб из Турина за € 5 млн.