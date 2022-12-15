Французскому ноунейму не хватило полминуты до рекорда ЧМ

Рассказываем о футболистах, которым потребовалось меньше всего времени на турнире, чтобы забить после выхода на замену.

Рандаль Коло Муани (Франция, ЧМ-2022) — 44 секунды

Именно столько времени понадобилось 24-летнему форварду «Айнтрахта», чтобы забить в полуфинале ЧМ с Марокко после выхода на замену.

После этого гола счёт стал 2:0 в пользу сборной Франции. Таким он и остался, и в финале «трёхцветных» ожидает Аргентина и лично Лионель Месси.

Эббе Санд (Дания, ЧМ-1998) — 26 секунд

Нападающий, известный по выступлениям за «Шальке», поучаствовал в неожиданном разгроме Нигерии в 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Санд вышел на замену во втором тайме и забил третий гол Дании. Окончательный счёт — 4:1.

Правда, в четвертьфинале Данию ждала сборная Бразилии. Тот матч закончился поражением датчан — 2:3.

Ричард Моралес (Уругвай, ЧМ-2002) — 16 секунд

Рекорд принадлежит этому уругвайскому форварду. Выйдя на поле после перерыва, уже спустя 16 секунд он положил начало знаменитому камбэку в матче с Сенегалом — 3:3.

Героизм в матче с Сенегалом не помог Уругваю выйти из группы. В плей-офф отправились сенегальцы и датчане. Вторые сделали это с первого места в группе.