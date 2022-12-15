Рассказываем о футболистах, которым потребовалось меньше всего времени на турнире, чтобы забить после выхода на замену.
Именно столько времени понадобилось 24-летнему форварду «Айнтрахта», чтобы забить в полуфинале ЧМ с Марокко после выхода на замену.
После этого гола счёт стал 2:0 в пользу сборной Франции. Таким он и остался, и в финале «трёхцветных» ожидает Аргентина и лично Лионель Месси.
Нападающий, известный по выступлениям за «Шальке», поучаствовал в неожиданном разгроме Нигерии в 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Санд вышел на замену во втором тайме и забил третий гол Дании. Окончательный счёт — 4:1.
Правда, в четвертьфинале Данию ждала сборная Бразилии. Тот матч закончился поражением датчан — 2:3.
Рекорд принадлежит этому уругвайскому форварду. Выйдя на поле после перерыва, уже спустя 16 секунд он положил начало знаменитому камбэку в матче с Сенегалом — 3:3.
Героизм в матче с Сенегалом не помог Уругваю выйти из группы. В плей-офф отправились сенегальцы и датчане. Вторые сделали это с первого места в группе.