У болельщиков Месси и его команды есть повод переживать за исход финала. Любопытная закономерность ЧМ-2022: команда, разгромившая соперника в плей-офф, затем непременно вылетает.
Родоначальники не испытали особых проблем в игре с африканской сборной. Уже к перерыву счёт был 2:0.
Но в четвертьфинале их остановили французы. Первый пенальти Гарри Кейн забил, а вот второй — нет.
Бразильцы и вовсе, забив четыре мяча уже в первом тайме, поиздевались над азиатами, показав не только красивый футбол, но и танцы.
А в четвертьфинале свои танцы на линии ворот устроил Доминик Ливакович, взявший два послематчевых пенальти.
Бедным швейцарцам забил даже 39-летний Пепе.
Расстреляв весь голевой запас в первом раунде плей-офф, Португалия ничего не смогла поделать с главной сенсацией ЧМ-2022.