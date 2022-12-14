Такие совпадения не пугают?

У болельщиков Месси и его команды есть повод переживать за исход финала. Любопытная закономерность ЧМ-2022: команда, разгромившая соперника в плей-офф, затем непременно вылетает.

Англия — Сенегал — 3:0, 1/8 финала

Родоначальники не испытали особых проблем в игре с африканской сборной. Уже к перерыву счёт был 2:0.

Англия — Франция — 1:2, 1/4 финала

Но в четвертьфинале их остановили французы. Первый пенальти Гарри Кейн забил, а вот второй — нет.

Бразилия — Южная Корея — 4:1, 1/8 финала

Бразильцы и вовсе, забив четыре мяча уже в первом тайме, поиздевались над азиатами, показав не только красивый футбол, но и танцы.

Бразилия — Хорватия — 1:1 (2:4 пен.), 1/4 финала

А в четвертьфинале свои танцы на линии ворот устроил Доминик Ливакович, взявший два послематчевых пенальти.

Португалия — Швейцария — 6:1, 1/8 финала

Бедным швейцарцам забил даже 39-летний Пепе.

Португалия — Марокко — 0:1, 1/4 финала

Расстреляв весь голевой запас в первом раунде плей-офф, Португалия ничего не смогла поделать с главной сенсацией ЧМ-2022.