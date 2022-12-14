Месси повторил достижение Баджо и Стоичкова на ЧМ

До Лионеля лишь пятеро игроков забивали в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мира. Интересно, что до 2022 года аргентинец вообще не забивал в плей-офф!