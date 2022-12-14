До Лионеля лишь пятеро игроков забивали в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мира. Интересно, что до 2022 года аргентинец вообще не забивал в плей-офф!
Лучший бомбардир того турнира по разу забил Уругваю, Ирландии и Аргентине. В первых двух случаях его голы стали победными, а аргентинцам итальянцы проиграли в серии пенальти.
От действий Божественного хвостика пострадали Нигерия (дважды), Испания и Болгария (снова дважды). Ну а финал с незабитым 11-метровым стал настоящей драмой.
Обладатель «Золотого мяча» того года отличился в матчах с Мексикой, Германией и Италией. Последний гол, правда, ничего не решил (1:2).
Лучший бомбардир турнира во Франции забил румынам, немцам и хозяевам турнира. Хорваты могли выйти и в финал, если бы не дубль (внезапно) Лилиана Тюрама.
Снейдер отличился в матчах со Словакией, Бразилией (дважды) и Уругваем. Многие считают, что именно ему, а не Месси, должны были дать «Золотой мяч» того года.
Лео забил Австралии, Нидерландам и Хорватии. В последних двух случаях — с пенальти. Но кого это волнует, верно?