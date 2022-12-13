Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал

100% результат в 1/2 финала. ЧМ-2022 – не исключение! А что было дальше? Вспоминаем! ►►
Первый ЧМ, организованный ФИФА. Было всего 13 участников. Аргентина спокойно вышла в финал, разбив выскочек из США. А вот в финале проиграли великолепному Уругваю – 4:2.
Блестящий турнир для Аргентины, которую вел ко второму Кубку мира гениальный Диего Марадона. На ЧМ-1978 был формат двух групповых раундов и не было полуфиналов. В 1986 году «альбиселесте» в безумном финале обыграла ФРГ – 3:2.
Тяжелейший полуфинал в Неаполе. Город разделился: одни болели за живую легенду «Наполи» Марадону и его Аргентину, другие – за Италию. Аргентинцы победили по пенальти, Диего свой удар реализовал, а затем решающий взял вратарь Гойкоэчеа. На финал у Аргентины будто бы не хватило ни сил, ни эмоций – проиграли ФРГ (0:1).
Тактическое сражение тренеров Луи ван Гала и Алехандро Сабельи закончилось вничью (0:0). В серии пенальти Аргентина была безупречна. Финал снова проиграли немцам – чуть-чуть не дотянули до 11-метровых. Марио Гётце забил на 113-й.
Против гения Лео Месси, организованности и желания Аргентины у Хорватии просто не было шансов. А что финал? Узнаем 18 декабря.