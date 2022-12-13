Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал

ЧМ-1990: обыграли Италию по пенальти – 4:3 (основное время – 1:1)

Тяжелейший полуфинал в Неаполе. Город разделился: одни болели за живую легенду «Наполи» Марадону и его Аргентину, другие – за Италию. Аргентинцы победили по пенальти, Диего свой удар реализовал, а затем решающий взял вратарь Гойкоэчеа. На финал у Аргентины будто бы не хватило ни сил, ни эмоций – проиграли ФРГ (0:1).