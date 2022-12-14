Четыре года назад болельщики не понимали, за какие заслуги ему досталось золото чемпионата мира. В Катаре форвард всё наглядно объяснил.
Впервые нападающий вышел на поле в составе национальной команды в товарищеском матче с США. Франция выиграла, но 25-летний дебютант не отметился результативными действиями.
Поразить ворота соперника Оливье смог лишь в третьем матче за сборную. Он забил Германии на 21-й минуте игры, которая завершилась победой «трёхцветных».
Бразильский чемпионат мира стал первым в карьере Жиру. В матче 2-го тура со Швейцарией форвард открыл счёт и начал разгром соперника — 5:2.
В товарищеском матче с Парагваем футболист забил уже три из пяти безответных мячей и стал первым за 17 лет игроком сборной Франции, оформившим хет-трик. До него три гола за игру забивал Давид Трезеге.
Франция выиграла чемпионат мира в России, но вместе с титулом Жиру получил порцию критики за низкую результативность: нападающий ни разу не пробил в створ за семь матчей и отдал лишь одну голевую передачу.
Во встрече с Украиной Оливье снова доказал, что умеет забивать, дважды поразив ворота соперника. Это позволило ему превзойти Мишеля Платини по количеству голов за сборную и приблизиться к Тьерри Анри.
Побить рекорд легендарного француза Жиру смог уже в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Польшей (3:1). На счету футболиста было 52 мяча в 117 играх.
Однако вскоре и эти цифры стали неактуальны: форвард забил победный гол в четвертьфинале с Англией и был признан лучшим игроком матча. В одночасье Жиру превратился из самого критикуемого футболиста в героя Франции.