Один из важнейших игроков сенсационной команды мог пропустить ЧМ-2022. Но с новым тренером изменил решение.
22-летний на тот момент Зиеш вышел в стартовом составе в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (1:0), получил жёлтую карточку и был заменён.
И сразу дубль! Сборная Марокко обыграла Конго в товарищеском матче (2:0).
Зиеш отыграл весь матч со сборной Ирана, но марокканцы потерпели поражение (0:1). Они не вышли из группы на ЧМ в России.
Тогдашнему тренеру Марокко Вахиду Халилходжичу не понравилось, что Зиеш якобы уклоняется от игр за сборную, ссылаясь на несуществующую травму.
Да, всё так. Хаким не потерпел такого отношения со стороны наставника и сделал громкое заявление…
…чтобы вернуться в сборную при Валиде Реграги, которого теперь знают все. В этом товарищеском матче марокканцы обыграли команду Чили (2:0).
Зиеш поучаствовал и в сенсационной победе над Бельгией, отдав голевой пас. Тогда Хаким и остальные марокканцы всерьёз поверили, что способны выйти из группы. Но даже в тот момент они, наверное, ещё не осмеливались мечтать о полуфинале.