Сборная Бразилии — 5 побед

Настоящей трагедией стал вылет с ЧМ-2022 для сборной Бразилии. Как бы хорош ни был Неймар, но кажется, что эра бразильского футбола проходит. «Селесао» чаще всех выигрывала ЧМ, но последний раз — уже 20 лет назад.