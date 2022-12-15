Какие национальные команды чаще всех выигрывали чемпионат мира и что происходит с ними сейчас?
Англичане во главе с Бобби Муром выиграли домашний турнир в 1966 году. На ЧМ в Катаре команда Гарета Саутгейта дошла до четвертьфинала, где драматично уступила сборной Франции — 1:2.
Триумф на Кубке мира 2010 года — единственный в истории сборной. «Красная фурия» была одним из фаворитов ЧМ-2022, пока внезапно не проиграла Марокко в 1/8 финала — 0:0 (0:3 пен.).
В этом году уругвайцы даже не вышли из группы, а ведь когда-то это была одна из сильнейших команд мира. Сборная небольшой южноамериканской страны дважды выигрывала ЧМ — в 1930 и 1950 годах.
Сборная Аргентины уже побеждала на чемпионатах мира — в прошлом веке: в 1978 и 1986 годах.
Команда Дидье Дешама снова претендует на Кубок мира — прошлый она завоевала в России. В 1998 году французы победили под руководством Эме Жаке.
Итальянцы аж четыре раза брали Кубок мира (1934, 1938, 1982, 2006), но вот на ЧМ в Катаре действующие чемпионы Европы не квалифицировались.
Проблемы возникли и у немцев, которые не смогли выйти в плей-офф. До этого Германия четыре раза брала Кубок мира (1954, 1974, 1990, 2014).
Настоящей трагедией стал вылет с ЧМ-2022 для сборной Бразилии. Как бы хорош ни был Неймар, но кажется, что эра бразильского футбола проходит. «Селесао» чаще всех выигрывала ЧМ, но последний раз — уже 20 лет назад.