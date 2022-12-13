Сборная Аргентины — 6 раз

О главной награде мечтает и Лионель Мессии. В 2014 году он уже был в шаге от золота ЧМ. Всего же Аргентина достигала финала пять раз, но выиграла лишь дважды — в 1978 и 1990 годах. Шестой финал точно будет.