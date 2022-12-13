Лука намерен провести лучший матч в жизни в полуфинале с Аргентиной. Ветеран «шашечных» хочет исправить ошибку 2018-го. Какой путь прошёл Модрич до этого дня? ►►
Впервые в основном составе национальной команды Лука вышел в товарищеском матче с Аргентиной. Встреча закончилась победой Хорватии со счётом 3:2. Соперникам не помогли ни гол, ни результативная передача Лео Месси.
На дебютном чемпионате мира Модрич не смог блеснуть, зато в товарищеской игре с Италией он забил первый гол за сборную. Хорваты одержали победу с сухим счётом.
В 1/4 финала с Турцией Лука отдал голевую передачу на Ивана Класнича, но в последовавшей серии пенальти пробил мимо ворот. Тем не менее это не помешало ему войти в символическую сборную турнира по версии УЕФА.
В матче квалификации Евро-2016 с Азербайджаном Модрич примерил капитанскую повязку. Но полноценным лидером команды Лука стал в период квалификации ЧМ-2018 после ухода из сборной Дарио Срны.
Расцвет Модрича в сборной начался на чемпионате мира в России. Хавбек забил Аргентине в матче групповой стадии, вновь оказавшись круче Месси в центре поля. Именно Лука стал лучшим игроком этой встречи.
Как и в матчах с Нигерией и Аргентиной, полузащитник выложился на полную в 1/4 финала с Россией. Голевая передача на Домагоя Виду и реализованный удар в серии пенальти помогли Хорватии пройти дальше. Модрич стал героем той встречи.
В итоге команда Златко Далича добралась до финала, где встретилась с Францией. И хотя матч был проигран — 2:4, «Золотой мяч» ЧМ получил Модрич.
На чемпионате мира в Катаре хорваты цеплялись за каждую возможность и в итоге оказались в полуфинале, где встретятся с Аргентиной. Противостояние Модрича и Месси совершит новый виток.
Сами игроки находятся в предвкушении встречи. «Перед отъездом на чемпионат мира мы в раздевалке «Реала» болтали, и я сказал им: «Остерегайтесь Хорватию». Наша сборная творит невероятные вещи», — признался Лука.