Эволюция Лео Месси в сборной Аргентины

Сегодня Месси сыграет один из самых важных матчей в карьере. Вспоминаем ключевые игры Лео за сборную на этом пути. ►►

Дебют в сборной: 17 августа 2005 года

18-летний Лео вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с Венгрией — и через пару минут заработал удаление за отмашку. Вот так дебют!

Первый гол: 1 марта 2006 года

Аргентина проиграла тот товарищеский матч Хорватии (!)(2:3), но Месси не только забил, но и отдал результативную передачу.

Дебют на ЧМ: 16 июня 2006 года

Лионель успел забить и отдать голевой пас, выйдя на замену во втором тайме матча с Сербией (6:0).

Первая медаль: 15 июля 2007 года

Аргентина вчистую уступила бразильцам в финале Кубка Америки (0:3). Сколько ещё будет этого серебра у Лео…

Первый хет-трик: 29 февраля 2012 года

Месси расправился со сборной Швейцарии в товарищеском матче (3:1).

Хет-трик бразильцам: 9 июня 2012 года

Это тоже лишь товарищеский матч, но три мяча в ворота сборной Бразилии — событие слишком неординарное, чтобы забыть о нём. Аргентинцы победили 4:3.

Финал ЧМ: 13 июля 2014 года

Главный на данный момент матч в своей жизни Лео проиграл. Сборная Аргентины уступила команде Германии — 0:1 (д. в.).

Первый титул: 11 июля 2021 года

Проклятое серебро наконец превратилось в золото. Особенно приятным стало то, что в финале Кубка Америки оказались повержены бразильцы — 1:0.

Финалиссима: 1 июня 2022 года

Аргентина неожиданно легко расправилась с чемпионами Европы в своего рода Межконтинентальном кубке для сборных. На счету Месси две голевые передачи.