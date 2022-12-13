Сегодня Месси сыграет один из самых важных матчей в карьере. Вспоминаем ключевые игры Лео за сборную на этом пути. ►►
18-летний Лео вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с Венгрией — и через пару минут заработал удаление за отмашку. Вот так дебют!
Аргентина проиграла тот товарищеский матч Хорватии (!)(2:3), но Месси не только забил, но и отдал результативную передачу.
Лионель успел забить и отдать голевой пас, выйдя на замену во втором тайме матча с Сербией (6:0).
Аргентина вчистую уступила бразильцам в финале Кубка Америки (0:3). Сколько ещё будет этого серебра у Лео…
Месси расправился со сборной Швейцарии в товарищеском матче (3:1).
Это тоже лишь товарищеский матч, но три мяча в ворота сборной Бразилии — событие слишком неординарное, чтобы забыть о нём. Аргентинцы победили 4:3.
Главный на данный момент матч в своей жизни Лео проиграл. Сборная Аргентины уступила команде Германии — 0:1 (д. в.).
Проклятое серебро наконец превратилось в золото. Особенно приятным стало то, что в финале Кубка Америки оказались повержены бразильцы — 1:0.
Аргентина неожиданно легко расправилась с чемпионами Европы в своего рода Межконтинентальном кубке для сборных. На счету Месси две голевые передачи.