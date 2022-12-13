Япония и Южная Корея, 2002 год — Fevernova

Дизайн этого мяча основан на азиатской культуре и не похож на своих предшественников, тон которым задал Tango в 1978 году. Для матчей чемпионата мира были предоставлены более 2500 мячей Fevernova, а впоследствии по всему миру продали порядка 6 миллионов точных копий.