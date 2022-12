США, 1994 год — Questra

Название мяча происходит от древнего слова, означающего стремление к звёздам (the quest for the stars). Целью авторов было создание более лёгкого и реагирующего мяча — им россиянин Олег Саленко забил пятый гол в матче с Камеруном. В триадах, использовавшихся в дизайне, были отображены очертания звёзд.