Эволюция спортивного снаряжения с 1930 по 2022 год. Каким мячом играют Килиан Мбаппе и Лионель Месси в Катаре?
Результат финала первого чемпионата мира в истории кардинально изменился после замены мяча во втором тайме. Аргентинцы были вынуждены отдать свою модель «Тьенто» и приспособиться к снаряду уругвайцев, который был больше и тяжелее. Увы, не вышло: они проиграли со счётом 2:4.
Официальный мяч итальянского мундиаля был изготовлен фашистской организацией ECAS. Особенностью «Федерале» было то, что он состоял из 13 многоугольников, которые были плотно сшиты между собой вручную, и имел отдельную панель с хлопковой шнуровкой во избежание травм у спортсменов.
Французская компания «Аллен» одной из первых запустила полноценную рекламную кампанию спортивной экипировки. Перед началом каждого матча она выставляла брендированный мяч в центре поля для фотографирования. Сам снаряд был похож на своего предшественника, изготовлялся вручную и был идеально накачан.
Бразильский вариант мяча отличался от предыдущих тем, что с кожаной поверхности навсегда исчезла шнуровка. Теперь мячи можно было надувать при помощи насоса и иглы через практически невидимый клапан. Технология из 1930-х годов наконец дождалась своего часа.
С 1954 года ФИФА начала официально регулировать размер, вес и диаметр мячей. Снаряд, изготовленный компанией Kost Sport, состоял из 18 панелей. Версии Swiss World Champion с отпечатанным на них названием и логотипами использовались во время тренировок, а в матчах футболисты играли аналогичными мячами без брендирования.
Советский футболист Валентин Гранаткин поучаствовал в выборе официального мяча для следующего мундиаля. Им стал 24-панелевый снаряд, исполненный в трёх цветах — коричневом, оранжевом и белом. Каждая из команд-участниц получила в своё распоряжение по 30 мячей.
Изделие сеньора Кустодио Заморы не всем пришлось по душе. Оранжевый мяч, состоявший из 18 панелей, не произвёл большого впечатления на рефери матча открытия турнира в Чили Кена Астона, и арбитр отправил организаторов за европейским мячом, который прибыл на игру ко второму тайму.
25-панельный мяч от британской компании «Слезингер» производился в двух вариантах — жёлтого и оранжевого цветов. Этот снаряд, как и прежде, был выбран вслепую представителями ФИФА в штаб-квартире ФА в Сохо. В официальных матчах на мячах отсутствовало брендирование.
Впервые мячом от аdidas сыграли на мексиканском первенстве мира. Он был изготовлен из кожи и имел форму усечённого икосаэдра, состоящего из 12 чёрных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Назвали снаряд в честь американского искусственного спутника Земли, выведенного на орбиту в 1962 году.
На следующем мундиале в Германии использовался мяч, материал и техника изготовления которого были идентичны тем, что применялись для создания Telstar 1970 года.
По задумке авторов этот мяч должен был отражать элегантность, динамику и страсть. В дизайне использовались 20 триад, создававших оптическое впечатление 12 одинаковых кругов. Одним из преимуществ Tango по сравнению с другими снарядами считалась улучшенная устойчивость к атмосферным воздействиям.
Мяч на чемпионате мира в Испании стал первым, сделанным из смеси натуральной кожи и синтетических материалов. У него было специальное полиуретановое покрытие в качестве водоотталкивающего элемента.
Первым мячом, изготовленным полностью из синтетического материала, стал Azteca. Триады, использовавшиеся в его дизайне, были изображены в стиле фресок ацтеков.
Название и дизайн мяча были придуманы в честь древней Италии и изобразительного искусства этрусков. Три головы этрускских львов украшали каждую из 20 триад, использовавшихся в дизайне снаряда. Etrusco имел улучшенные качества водонепроницаемости, износостойкости и отскока.
Название мяча происходит от древнего слова, означающего стремление к звёздам (the quest for the stars). Целью авторов было создание более лёгкого и реагирующего мяча — им россиянин Олег Саленко забил пятый гол в матче с Камеруном. В триадах, использовавшихся в дизайне, были отображены очертания звёзд.
При создании первого цветного мяча для чемпионатов мира использовалась синтаксическая пена, отвечающая в том числе за одинаковое распределение энергии при ударе. Впервые с 1970 года снаряд был изготовлен не в Европе: Tricolore создавали в Марокко.
Дизайн этого мяча основан на азиатской культуре и не похож на своих предшественников, тон которым задал Tango в 1978 году. Для матчей чемпионата мира были предоставлены более 2500 мячей Fevernova, а впоследствии по всему миру продали порядка 6 миллионов точных копий.
Названием +Teamgeist создатели мяча хотели напомнить, что одна из важнейших составляющих успеха на мундиале — командный дух. Снаряд был изготовлен из 14 внешних структурных панелей, что привело к сокращению стыков на 60%. Данная инициатива была направлена на повышение точности удара и улучшение контроля мяча.
В дизайне 11-й модели мяча из созданных компанией аdidas для чемпионатов мира использовались 11 разных цветов. Они олицетворяли 11 игроков каждой команды, 11 официальных языков Южной Африки и 11 южноафриканских племён.
Этот снаряд был украшен лентами трёх оттенков, символизирующих браслеты желаний, которые носят в Бразилии. Согласно легенде, браслет нужно обернуть вокруг запястья и завязать на три узелка, загадывая желание на каждый из них. Когда браслет порвётся и сам упадёт с руки, считается, что загаданные желания начнут сбываться.
Мяч с российского мундиаля впервые в истории был оснащён чипом NFC. Эта технология нужна не для фиксации голов, а для интерактивного общения с владельцем. С помощью смартфона можно было получить эксклюзивную информацию о мяче, узнать о новостях футбола, соревнованиях, конкурсах и многом другом.
На ЧМ в Катаре до полуфиналов футболисты играли мячом с названием Al Rihla, что переводится с арабского как «путешествие». В матчах 1/2 финала и в финале зрители увидят другой снаряд — Al Hilm — «мечта». Дизайн обоих мячей вдохновлён уникальной архитектурой страны-хозяйки и её национальным флагом.