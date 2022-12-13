Никола Жигич (Сербия, форвард) — 202 см

На ЧМ-2006 выступал за сборную Сербии и Черногории, а четыре года спустя — за команду Сербии. В 2006 году сыграл в двух матчах в группе, забив Кот-д'Ивуару, в 2010 году выходил на поле во всех трёх играх группового этапа.