Собрали самых габаритных футболистов, игравших на первенствах планеты. Рекорд обновлён совсем недавно!
Играл за сборную на трёх ЧМ: 2014, 2018 и 2022. Четыре года назад в России стал бронзовым призёром.
Отыграл все три матча группового турнира на ЧМ-2006.
Был в составе на ЧМ-2014, но на поле не выходил.
Отыграл победный матч ЧМ-2018 с Исландией в группе (2:1). Стал вице-чемпионом мира.
Сыграл первый тайм в победном матче с США (3:0) на ЧМ-2006. В 2008-2009 годах выступал за «Крылья Советов».
Отыграл в ничейном матче с Хорватией (2:2) в группе на ЧМ-2006.
Выступал на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов. Забил гол в победном матче с Тринидадом и Тобаго (2:0) на ЧМ-2006.
На ЧМ-2006 выступал за сборную Сербии и Черногории, а четыре года спустя — за команду Сербии. В 2006 году сыграл в двух матчах в группе, забив Кот-д'Ивуару, в 2010 году выходил на поле во всех трёх играх группового этапа.
Основной вратарь сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Отыграл все три матча в группе.
Самый высокий участник списка. Бессменный страж ворот «Оранье» на катарском чемпионате мира.