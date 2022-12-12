Жиру, Роналду, Клозе и другие «старики». Кто самый возрастной автор гола в истории ЧМ?

А один игрок может улучшить свой рекорд в ближайшее время! ►►
Рекордный 16-й гол на ЧМ Клозе забил в том самом погроме бразильцев (7:1) в полуфинале ЧМ-2014.
Отметился в воротах, которые защищал сам Лев Яшин. Англия и СССР сыграли вничью на ЧМ-1958.
Единственный футболист в этом списке, который может улучшить своё достижение в ближайшие дни.
Пожалуй, наименее известный футболист в этом списке. Выступал за «Сьон», «Янг Бойз» и «Лозанну». Отличился в ничейной игре с США (1:1) на ЧМ-1994.
Карьера этого выдающегося бомбардира, почти не игравшего в Европе, клонилась к закату. На ЧМ-2010 Палермо вышел на замену в матче с Грецией (2:0) и забил в первом же своём матче на чемпионатах мира.
Легендарный капитан Уругвая на победном ЧМ-1950 приехал и на турнир в Швейцарию четыре года спустя – и даже отличился в четвертьфинале с Англией (4:2).
Этот мужчина стал самым возрастным голеадором ЧМ-2018 в России, забив англичанам. Однако Панаме это не помогло — 1:6.
Помните, как он зажимал мяч между ног и прыгал? Мексиканец, использовавший этот нестандартный финт, забил французам в победном матче (2:0) на ЧМ-2010.
Именно его рекорд побил впоследствии Роже Милла. Легендарный форвард «Гётеборга» и «Милана» забил в победном полуфинале ЧМ-1958 с немцами (3:1).
Отличился в игре с Ганой (3:2) 24 ноября. Однако самым возрастным португальцем в этом списке является не Роналду, а…
Поучаствовал в разгроме сборной Швейцарии (6:1) в 1/8 финала.
Забил сборной России в проигранном матче (1:6) на ЧМ-1994. Рекорд легендарного камерунца вряд ли кто-то побьёт в обозримом будущем.