Легендарный советский голкипер Лев Яшин сыграл на мундиалях всего четыре матча без пропущенных голов. А кто входит в топ лучших вратарей в истории чемпионатов мира? ►►
Бессменный вратарь «Баварии» и сборной отыграл все матчи Германии на последних четырёх ЧМ, кроме встречи за третье место с Уругваем в 2010-м. В 2014 году он стал чемпионом мира.
Льорис пропустил лишь два матча Франции на последних четырёх ЧМ. В России в 2018 году он завоевал Кубок мира — и в конце этой недели может взять второй.
Ещё один чемпион мира — но уже 1994 года. Мог стать двукратным в 1998-м, но Франция не позволила.
Неожиданный персонаж в этом списке. Хотя с такими защитниками, как Диего Годин и Диего Лугано, достижение Муслеры уже не кажется слишком удивительным.
Всех геройств Куртуа не хватило, чтобы Бельгия добилась чего-то большего, чем бронза ЧМ-2018. Но не он же должен забивать соперникам, верно?
Двукратный чемпион мира — 1958 и 1962 годов. Те версии сборной Бразилии были хороши не только в атаке.
Не в последнюю очередь благодаря уверенной игре Майера сборная ФРГ завоевала второй титул в 1974-м.
Выступал на неудачных для бразильцев ЧМ 1974 и 1978 годов. Команда добиралась лишь до матчей за третье место: в первом уступила, а второй выиграла.
Возможно, главный неудачник в этом списке. Нидерланды с Йонгблудом в составе проиграли два финала ЧМ подряд: в 1974 году — немцам, в 1978-м — аргентинцам.
Как и Таффарел, выиграл свой первый финал ЧМ (в 1998 году) и проиграл второй (в 2006-м).
Абсолютный рекордсмен по количеству «сухих» матчей. Играл на трёх чемпионатах мира, однако максимум чего добилась при нём британская сборная – четвёртое место на ЧМ-1990.