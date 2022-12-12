Лучшие вратари в истории ЧМ – по количеству «сухих» матчей

Легендарный советский голкипер Лев Яшин сыграл на мундиалях всего четыре матча без пропущенных голов. А кто входит в топ лучших вратарей в истории чемпионатов мира? ►►

Мануэль Нойер (Германия) — 7 «сухих» матчей из 19 (36,8%)

Бессменный вратарь «Баварии» и сборной отыграл все матчи Германии на последних четырёх ЧМ, кроме встречи за третье место с Уругваем в 2010-м. В 2014 году он стал чемпионом мира.

Уго Льорис (Франция) — 7 «сухих» матчей из 18 (38,9%)

Льорис пропустил лишь два матча Франции на последних четырёх ЧМ. В России в 2018 году он завоевал Кубок мира — и в конце этой недели может взять второй.

Клаудио Таффарел (Бразилия) — 7 «сухих» матчей из 18 (38,9%)

Ещё один чемпион мира — но уже 1994 года. Мог стать двукратным в 1998-м, но Франция не позволила.

Фернандо Муслера (Уругвай) — 7 «сухих» матчей из 16 (43,8%)

Неожиданный персонаж в этом списке. Хотя с такими защитниками, как Диего Годин и Диего Лугано, достижение Муслеры уже не кажется слишком удивительным.

Тибо Куртуа (Бельгия) — 7 «сухих» матчей из 15 (46,7%)

Всех геройств Куртуа не хватило, чтобы Бельгия добилась чего-то большего, чем бронза ЧМ-2018. Но не он же должен забивать соперникам, верно?

Жилмар (Бразилия) — 7 «сухих» матчей из 14 (50,0%)

Двукратный чемпион мира — 1958 и 1962 годов. Те версии сборной Бразилии были хороши не только в атаке.

Зепп Майер (Германия) — 8 «сухих» матчей из 18 (44,4%)

Не в последнюю очередь благодаря уверенной игре Майера сборная ФРГ завоевала второй титул в 1974-м.

Эмерсон Леао (Бразилия) — 8 «сухих» матчей из 14 (57,1%)

Выступал на неудачных для бразильцев ЧМ 1974 и 1978 годов. Команда добиралась лишь до матчей за третье место: в первом уступила, а второй выиграла.

Ян Йонгблуд (Нидерланды) — 8 «сухих» матчей из 12 (66,7%)

Возможно, главный неудачник в этом списке. Нидерланды с Йонгблудом в составе проиграли два финала ЧМ подряд: в 1974 году — немцам, в 1978-м — аргентинцам.

Фабьен Бартез (Франция) — 9 «сухих» матчей из 17 (52,9%)

Как и Таффарел, выиграл свой первый финал ЧМ (в 1998 году) и проиграл второй (в 2006-м).

Питер Шилтон (Англия) — 10 «сухих» матчей из 17 (58,8%)

Абсолютный рекордсмен по количеству «сухих» матчей. Играл на трёх чемпионатах мира, однако максимум чего добилась при нём британская сборная – четвёртое место на ЧМ-1990.