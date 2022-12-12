Вспоминаем самые яркие матчи на этой стадии. ►►
Сборная Бразилии с великолепным 17-летним Пеле на всех парах неслась к первому титулу. В полуфинале будущий Король футбола сделал дубль.
Немцы сравняли счёт на последней минуте — 1:1. А в дополнительное время команды словно сошли с ума, забив пять мячей на двоих.
Один из лучших матчей за всю историю ЧМ. Франция повела 3:1 в дополнительное время, однако немцы проявили характер, отыгрались и победили в серии пенальти.
Драматичный матч, в котором Роналдо открыл счёт в начале второго тайма, а в его конце Патрик Клюйверт восстановил равновесие. В серии 11-метровых вратарь бразильцев Таффарел потянул два удара.
Уругвайцы впервые за 40 лет выбрались в полуфинал, но не выдержали мощного натиска от соперника в середине второго тайма.
Самое кошмарное унижение в полуфиналах чемпионатов мира за всю историю. Уже к 29-й минуте хозяева турнира проигрывали 0:5.
ПОЛУЧИТЬ