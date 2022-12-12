Вот это битвы! Лучшие полуфиналы в истории чемпионатов мира по футболу

Вспоминаем самые яркие матчи на этой стадии. ►►

ЧМ-1958. Бразилия — Франция — 5:2

Сборная Бразилии с великолепным 17-летним Пеле на всех парах неслась к первому титулу. В полуфинале будущий Король футбола сделал дубль.

ЧМ-1970. Италия — ФРГ — 4:3 (д. в.) 

Немцы сравняли счёт на последней минуте — 1:1. А в дополнительное время команды словно сошли с ума, забив пять мячей на двоих.

ЧМ-1982. ФРГ — Франция — 3:3 (5:4 пен.)

Один из лучших матчей за всю историю ЧМ. Франция повела 3:1 в дополнительное время, однако немцы проявили характер, отыгрались и победили в серии пенальти.

ЧМ-1998. Бразилия — Нидерланды — 1:1 (4:2 пен.)

Драматичный матч, в котором Роналдо открыл счёт в начале второго тайма, а в его конце Патрик Клюйверт восстановил равновесие. В серии 11-метровых вратарь бразильцев Таффарел потянул два удара.

ЧМ-2010. Нидерланды — Уругвай — 3:2

Уругвайцы впервые за 40 лет выбрались в полуфинал, но не выдержали мощного натиска от соперника в середине второго тайма.

ЧМ-2014. Германия — Бразилия — 7:1

Самое кошмарное унижение в полуфиналах чемпионатов мира за всю историю. Уже к 29-й минуте хозяева турнира проигрывали 0:5.

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