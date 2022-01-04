Команды Саутгейта и Дешама точно не оставят нас без зрелища. А борьба за звание лучшего бомбардира турнира будет невероятной!
Последний матч 1/4 финала обещает быть огненным. Ведь встретятся команды-рекордсмены по голам, и скучных 0:0 ждать не приходится. Пока у французов в активе девять забитых мячей, а у англичан — 12.
Команда Дидье Дешама второй раз подряд рвётся к золоту, но снова стать чемпионами мира им могут помешать игроки, которые в 2018 году остановились в шаге от пьедестала. Ну или Франция станет третьей сборной в истории, побеждавшей на двух ЧМ подряд. Ранее это удавалось лишь Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962).
Интересно, что в личных встречах на чемпионатах мира Франция дважды уступала Англии — в 1966 и 1982 годах. Изменить этот тренд «трёхцветные» смогут уже сегодня.
Килиан является лучшим снайпером турнира на данный момент. Он забил пять голов, на один меньше у Лионеля Месси, у которого после матча с Нидерландами стало четыре мяча на счету.
Однако есть конкуренты у Килиана и среди англичан: Букайо Сака и Маркус Рашфорд, по три раза поразившие ворота соперника, попробуют догнать звёздного француза, равно как и его товарищ по сборной Оливье Жиру, у которого тоже три гола.