Интрига №2: Англия выбьет победителей прошлого ЧМ?

Команда Дидье Дешама второй раз подряд рвётся к золоту, но снова стать чемпионами мира им могут помешать игроки, которые в 2018 году остановились в шаге от пьедестала. Ну или Франция станет третьей сборной в истории, побеждавшей на двух ЧМ подряд. Ранее это удавалось лишь Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962).