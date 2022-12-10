Топ-5 интриг матча 1/4 финала Марокко — Португалия

Главная загадка — выйдет ли на поле Криштиану Роналду. Ведущее издание Португалии A Bola уже сообщило, что Фернанду Сантуш оставит игрока на скамейке. Верите?

Интрига №1: Марокко установит рекорд Африки?

Команда Валида Реграги может стать первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. До этого на стадии 1/4 финала останавливались Камерун (1990), Сенегал (2002) и Гана (2010).

Интрига №2: выйдет и забьёт ли Роналду в плей-офф?

Решение оставить Криштиану на скамейке в 1/8 финала с Швейцарией оказалось оправданным. Однако шума после матча было много: по информации португальских СМИ, Роналду отказался тренироваться с командой и хотел уехать из сборной. Но там всё быстро опровергли.

Интрига №3: что покажет дублёр Роналду Рамуш?

Гонсалу прекрасно заменил Криштиану, забив три гола в ворота швейцарцев. Нападающий оформил четвёртый хет-трик в истории национальной команды. До него это удавалось лишь Роналду, Эйсебио и Педру Паулете.

Интрига №4: очередная серия пенальти в 1/4 финала ЧМ?

Два предыдущих матча четвертьфинала закончились серией пенальти. Если Португалии и Марокко придётся бить с «точки», то всё внимание будет приковано к Яссину Боно и Диогу Коште. В отличие от португальца, марокканцу уже приходилось вытаскивать команду в серии пенальти на этом ЧМ.

Интрига №5: встреча с Португалией — проверка для Реграги

Первый тренер-африканец, выведший свою команду в 1/4 финала ЧМ, заслуживает уважения. Победив португальцев, специалист заработает авторитет грозы топ-сборных. Он уже выбил с турнира Испанию, обыграл Бельгию и не проиграл Хорватии.