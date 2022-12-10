Главная загадка — выйдет ли на поле Криштиану Роналду. Ведущее издание Португалии A Bola уже сообщило, что Фернанду Сантуш оставит игрока на скамейке. Верите?
Команда Валида Реграги может стать первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. До этого на стадии 1/4 финала останавливались Камерун (1990), Сенегал (2002) и Гана (2010).
Решение оставить Криштиану на скамейке в 1/8 финала с Швейцарией оказалось оправданным. Однако шума после матча было много: по информации португальских СМИ, Роналду отказался тренироваться с командой и хотел уехать из сборной. Но там всё быстро опровергли.
Гонсалу прекрасно заменил Криштиану, забив три гола в ворота швейцарцев. Нападающий оформил четвёртый хет-трик в истории национальной команды. До него это удавалось лишь Роналду, Эйсебио и Педру Паулете.
Два предыдущих матча четвертьфинала закончились серией пенальти. Если Португалии и Марокко придётся бить с «точки», то всё внимание будет приковано к Яссину Боно и Диогу Коште. В отличие от португальца, марокканцу уже приходилось вытаскивать команду в серии пенальти на этом ЧМ.
Первый тренер-африканец, выведший свою команду в 1/4 финала ЧМ, заслуживает уважения. Победив португальцев, специалист заработает авторитет грозы топ-сборных. Он уже выбил с турнира Испанию, обыграл Бельгию и не проиграл Хорватии.