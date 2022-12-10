Интрига №4: очередная серия пенальти в 1/4 финала ЧМ?

Два предыдущих матча четвертьфинала закончились серией пенальти. Если Португалии и Марокко придётся бить с «точки», то всё внимание будет приковано к Яссину Боно и Диогу Коште. В отличие от португальца, марокканцу уже приходилось вытаскивать команду в серии пенальти на этом ЧМ.