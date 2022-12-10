Тренер «оранжевых» — неудачник без поражений. Как так получилось, что он не стал чемпионом мира?
Сборная Нидерландов под руководством Луи ван Гала снова избежала поражения в основное время на ЧМ, но проиграла в серии пенальти.
Суперсаб Ваут Вегорст сравнял счёт в четвертьфинале с Аргентиной, сделав дубль, но в серии пенальти южноамериканцы оказались точнее — 4:3.
Таким образом, второй раз подряд Нидерланды с ван Галом у руля покинули ЧМ, не проиграв ни одного матча в основное/дополнительное время.
На ЧМ-2014 в Бразилии футболисты Луи ван Гала также вылетели в серии пенальти от Аргентины — только в полуфинале. Тот матч «Оранье» проиграли со счётом 0:0 (2:4 пен.)
На том турнире Нидерланды, выигравшие матч за третье место у хозяев (3:0), выдали показатели +5=2-0, 15-4.
12 матчей без поражений в основное время, но без титула — серия в любом случае впечатляет. Но на ЧМ-2026, если Нидерланды туда пробьются, у команды будет уже другой наставник.