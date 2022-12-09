Впечатляющая беспроигрышная серия (без учёта послематчевых пенальти) началась ещё в 2014 году в Бразилии.
Условный реванш за поражение в финале ЧМ-2010. Потрясающий гол ван Перси «рыбкой» мы запомнили навсегда.
Нидерландцам, открывшим счёт в матче, затем неожиданно пришлось отыгрываться. Но они с этим справились.
Команде удалось выиграть группу со стопроцентным результатом: три победы в трёх матчах.
Драматичный матч, в котором сборная Нидерландов одержала волевую победу, забив два мяча в самой концовке.
А вот крепкой команде Коста-Рики удалось не пропустить от «Оранье» и в основное, и в дополнительное время.
Однако две серии пенальти подряд подопечным ван Гала выиграть не удалось.
У хозяев ЧМ-2014 уже не осталось моральных сил после унижения (1:7) от немцев в полуфинале.
На ЧМ-2018 Нидерланды не пробились. А в первом матче на турнире в Катаре команда лишь в концовке дожала крепкую африканскую сборную.
Эквадор же и вовсе сыграл вничью (что, впрочем, не помогло ему выйти из группы).
Нидерландцы легко расправились со сборной хозяев турнира и принялись готовиться к плей-офф.
Первый этап был пройден успешно.
Продлится ли впечатляющая серия европейской сборной?