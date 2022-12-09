Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на ЧМ

Впечатляющая беспроигрышная серия (без учёта послематчевых пенальти) началась ещё в 2014 году в Бразилии.

1. ЧМ-2014. Нидерланды — Испания — 5:1 (группа)

Условный реванш за поражение в финале ЧМ-2010. Потрясающий гол ван Перси «рыбкой» мы запомнили навсегда.

2. Нидерланды — Австралия — 3:2 (группа)

Нидерландцам, открывшим счёт в матче, затем неожиданно пришлось отыгрываться. Но они с этим справились.

3. Нидерланды — Чили — 2:0 (группа)

Команде удалось выиграть группу со стопроцентным результатом: три победы в трёх матчах.

4. Нидерланды — Мексика — 2:1 (1/8 финала)

Драматичный матч, в котором сборная Нидерландов одержала волевую победу, забив два мяча в самой концовке.

5. Нидерланды — Коста-Рика — 0:0 (4:3 пен.) (четвертьфинал)

А вот крепкой команде Коста-Рики удалось не пропустить от «Оранье» и в основное, и в дополнительное время.

6. Нидерланды — Аргентина — 0:0 (2:4 пен.) (полуфинал)

Однако две серии пенальти подряд подопечным ван Гала выиграть не удалось. 

7. Нидерланды — Бразилия — 3:0 (матч за третье место)

У хозяев ЧМ-2014 уже не осталось моральных сил после унижения (1:7) от немцев в полуфинале.

8. ЧМ-2022. Нидерланды — Сенегал — 2:0 (группа)

На ЧМ-2018 Нидерланды не пробились. А в первом матче на турнире в Катаре команда лишь в концовке дожала крепкую африканскую сборную.

9. Нидерланды — Эквадор — 1:1 (группа)

Эквадор же и вовсе сыграл вничью (что, впрочем, не помогло ему выйти из группы).

10. Нидерланды — Катар — 2:0 (группа)

Нидерландцы легко расправились со сборной хозяев турнира и принялись готовиться к плей-офф.

11. Нидерланды — США — 3:1 (1/8 финала)

Первый этап был пройден успешно.

12. Нидерланды — Аргентина —? (четвертьфинал)

Продлится ли впечатляющая серия европейской сборной?